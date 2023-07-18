***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2023 16:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, yerli ve yabancı teknoloji temalı yatırım fonları ya da eşik değeri oluşturan endeks bileşenlerine ağırlık veren yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarını ağırlıklı olarak kullanmak suretiyle eşik değerin üzerinde getiri elde etmektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve finansal endekslere ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173008
BIST
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18:006.370
En Düşük
|Değişim
|: -3,48%
|| -229,98
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,5793
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2619
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,6749
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.714,97
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 59,95
|Açılış
|: 1.714,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|57,75
|67.361.543
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|682.741.490
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.141.533
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|43.690.742
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.183.686
|% 10,00
|
|VKING
|39,52
|22.704.433
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|AVGYO
|7,77
|20.913.440
|% -9,97
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|81.491.687
|% -9,94
|
|THYAO
|214,00
|10.233.735.169
|% -2,19
|
|ASELS
|69,70
|9.391.335.943
|% -5,81
|
|TCELL
|44,76
|6.185.215.621
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,27
|5.555.919.421
|% 0,24
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|EKGYO
|8,27
|5.555.919.421
|% 0,24
|
|YKBNK
|12,90
|3.493.584.815
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|PETKM
|16,04
|3.753.808.312
|% -2,31
|
|ODAS
|8,08
|1.792.474.200
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9074
|26,9130
|% 2,20
|
|Euro
|30,2522
|30,2619
|% 2,28
|
|Sterlin
|35,0724
|35,2483
|% 2,20
|
|Frank
|31,2341
|31,4222
|% 2,46
|
|Riyal
|7,1471
|7,1829
|% 2,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|25,93
|
|Altın Gr.
|1.716
|1.716
|61,26
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.205
|11.479
|528,00
|
|Yarım
|5.604
|5.767
|266,00
|
|Çeyrek
|2.810
|2.883
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,63
|21,65
|0,60
|
|B. Petrol
|79,54
|79,54
|1,03
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, ECZYT, KLRHO, FORTE, YEOTK, SAFKR, EUKYO, KERVN, ENSRI, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, VKFYO, VANGD, AVGYO, MTRYO, IZFAS
-
17:59
SMART, PAPIL, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında