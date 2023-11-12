***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2023 23:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföyünün en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlar hakkında, Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217240
BIST
'
18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -70,12
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.765
En Yüksek
7.855
18:0528,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 28,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,5528
En Düşük
28,5324
18:0530,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0174
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,5312
En Düşük
30,4444
18:051.777,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.777,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.778,56
En Düşük
1.777,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLMSN
|25,74
|186.515.218
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,54
|92.209.373
|% 10,00
|
|YAPRK
|230,00
|63.790.861
|% 10,00
|
|MARKA
|34,58
|26.297.548
|% 9,99
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISBTR
|640.712,50
|6.500.695
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|12.978.862
|% -9,95
|
|VAKKO
|87,45
|122.280.009
|% -9,85
|
|UFUK
|101,00
|2.288.565
|% -8,18
|
|ELITE
|53,50
|247.236.068
|% -7,84
|
|THYAO
|229,10
|7.312.220.064
|% -0,48
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,80
|3.159.094.283
|% -0,53
|
|EREGL
|38,26
|3.074.990.020
|% 1,97
|
|TABGD
|180,70
|2.842.502.935
|% -0,99
|
|EKGYO
|6,88
|1.587.474.954
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,25
|234.046.728
|% 5,93
|
|ZOREN
|5,22
|902.506.089
|% -2,43
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISCTR
|20,08
|2.541.020.782
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5328
|28,5528
|% 0,02
|
|Euro
|30,4674
|30,5133
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,7975
|34,9720
|% -0,01
|
|Frank
|31,5335
|31,7234
|% 0,08
|
|Riyal
|7,5874
|7,6254
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,22
|22,25
|% 0,66
|
|Platin
|845,51
|847,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,65
|969,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,70
|81,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,98
|1.937,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -0.62 ) 6, 774
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BEYAZ, IHGZT, GRTRK, BYDNR, ARDYZ, ENSRI, PKENT, BANVT, SNPAM
-
17:59
REEDR, TDGYO, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SOKM, SUMAS, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem