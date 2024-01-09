***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 22:55
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-15:00 Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş 1 Nemalandırma yoktur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237643
BIST
'
18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9322
En Düşük
29,8868
18:0532,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,7590
En Düşük
32,7048
18:051.952,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.952,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.953,40
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9071
|29,9238
|% 0,00
|
|Euro
|32,7184
|32,7590
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9096
|38,0997
|% 0,01
|
|Frank
|34,9460
|35,1565
|% -0,06
|
|Riyal
|7,9535
|7,9934
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|933,02
|937,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,24
|986,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,99
|2.030,43
|% 0,66
|