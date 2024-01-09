***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 23:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Portföy yöneticisi fon portföyünü Şemsiye Fon içtüzüğün, Sermaye Piyasası Kurulu?nun III.52-1 Yatırım Fonu Tebliğ?i, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?de yer alan fon sınırlamaları ve yönetime ilişkin esaslara uygun olarak yönetir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237670
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0125
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9322
En Düşük
29,8868
18:0532,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0230
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,7604
En Düşük
32,7048
18:051.952,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.953,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.953,40
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9051
|29,9121
|% -0,04
|
|Euro
|32,7187
|32,7604
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9127
|38,1028
|% 0,02
|
|Frank
|34,9474
|35,1580
|% -0,06
|
|Riyal
|7,9539
|7,9938
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|932,97
|937,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,56
|985,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,69
|2.030,08
|% 0,66
|