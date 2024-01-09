***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Portföy yöneticisi fon portföyünü Şemsiye Fon içtüzüğün, Sermaye Piyasası Kurulu?nun III.52-1 Yatırım Fonu Tebliğ?i, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?de yer alan fon sınırlamaları ve yönetime ilişkin esaslara uygun olarak yönetir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237670BIST