***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 23:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237674
BIST
'
18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0125
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9322
En Düşük
29,8868
18:0532,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0230
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,7604
En Düşük
32,7048
18:051.952,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.953,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.953,40
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9051
|29,9121
|% -0,04
|
|Euro
|32,7187
|32,7604
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9127
|38,1028
|% 0,02
|
|Frank
|34,9474
|35,1580
|% -0,06
|
|Riyal
|7,9539
|7,9938
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|932,97
|937,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,56
|985,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,69
|2.030,08
|% 0,66
|