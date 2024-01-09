***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, yerli ve yabancı teknoloji temalı yatırım fonları ya da eşik değeri oluşturan endeks bileşenlerine ağırlık veren yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarını ağırlıklı olarak kullanmak suretiyle eşik değerin üzerinde getiri elde etmektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve finansal endekslere ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237675BIST