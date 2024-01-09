***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 23:11
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, yerli ve yabancı teknoloji temalı yatırım fonları ya da eşik değeri oluşturan endeks bileşenlerine ağırlık veren yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarını ağırlıklı olarak kullanmak suretiyle eşik değerin üzerinde getiri elde etmektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve finansal endekslere ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237675
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9322
En Düşük
29,8868
18:0532,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,7590
En Düşük
32,7048
18:051.952,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.952,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.953,40
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9014
|29,9328
|% 0,03
|
|Euro
|32,7061
|32,7663
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,9165
|38,1066
|% 0,03
|
|Frank
|34,9509
|35,1615
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9546
|7,9945
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|932,97
|937,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,61
|987,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,74
|2.030,12
|% 0,66
|