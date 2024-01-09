***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 23:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre, yatırım öngörüsü doğrultusunda, hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237695
BIST
'
18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0068
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9322
En Düşük
29,8868
18:0532,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0241
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,7615
En Düşük
32,7045
18:051.952,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.952,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.953,40
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9055
|29,9314
|% 0,02
|
|Euro
|32,7137
|32,7615
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9127
|38,1028
|% 0,02
|
|Frank
|34,9474
|35,1580
|% -0,06
|
|Riyal
|7,9539
|7,9938
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|932,97
|937,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,56
|985,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,69
|2.030,08
|% 0,66
|