***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 23:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fportföyünün en az %80?ini devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan fonlar "Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" olup, piyasa koşulları çerçevesinde portföyü bu izahnamade yer alan sermaye piyasası araçlarının birinden veya birkaçından oluşturulabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi, ilgili mevzuatta belirlenen kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237702
BIST
'
18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0068
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9322
En Düşük
29,8868
18:0532,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0241
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,7615
En Düşük
32,7045
18:051.952,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.952,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.953,40
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9071
|29,9238
|% 0,00
|
|Euro
|32,7184
|32,7590
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9096
|38,0997
|% 0,01
|
|Frank
|34,9460
|35,1565
|% -0,06
|
|Riyal
|7,9535
|7,9934
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|933,02
|937,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,24
|986,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,99
|2.030,43
|% 0,66
|