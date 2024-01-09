***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFportföyünün en az %80?ini devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan fonlar "Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" olup, piyasa koşulları çerçevesinde portföyü bu izahnamade yer alan sermaye piyasası araçlarının birinden veya birkaçından oluşturulabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi, ilgili mevzuatta belirlenen kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237702BIST