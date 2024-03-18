***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST- Tüm Getiri Endeksi 90BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi 10İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya sokak yolbulan plaza Bblok No:16/11 Kozyatağı/İstanbul 212 381 72 91 bilgi@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259723BIST