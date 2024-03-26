***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.03.2024 12:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet GÜLEŞÇİ Yönetim Kurulu Başkanı- 2009 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çalışmıştır. Fiba Grubu'nda Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra, grubun yurt dışı ve yurt içi finans ve finans dışı yatırımlarının yönetim kurullarında yer almaktadır. 5 YIL
Ömer MERT Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ocak 2017 tarihinden itibaren Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 5 YIL
Hakan Basri AVCI 15.10.2013 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür/2008-2013 yılları arasında çeşitli yatırım kuruluşlarında yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra 2013 yılında Fibabanka A.Ş?ye katılmıştır. SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262434
BIST
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13:458.879
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -149,97
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4532,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0923
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4534,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1111
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:452.270,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 26,27
|Açılış
|: 2.270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:45
|AKENR
|11,66
|21.303.881
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|74.857.575
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.282.387
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.708.949
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.254.555
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,24
|14.854.385
|% -52,42
|
|PEKGY
|12,71
|629.188.704
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|39.475.629
|% -9,96
|
|THYAO
|283,00
|4.509.284.034
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,41
|3.413.638.573
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,66
|3.080.757.230
|% 1,31
|
|ISCTR
|11,37
|2.662.388.011
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,41
|3.413.638.573
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,37
|2.662.388.011
|% -0,35
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,62
|930.034.413
|% -1,03
|
|YKBNK
|27,04
|2.584.134.230
|% -0,29
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1906
|32,1989
|% 0,29
|
|Euro
|34,9806
|34,9937
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,8258
|41,0305
|% -0,43
|
|Frank
|35,7946
|35,9741
|% -0,78
|
|Riyal
|8,6035
|8,6466
|% -0,56
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,73
|24,77
|% 0,66
|
|Platin
|903,28
|905,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,55
|1.004,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,76
|85,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,03
|2.198,40
|% 0,66
|