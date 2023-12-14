***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
14.12.2023 14:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Tefas Platformunda işlem gören fonumuz FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON (FFS) 28.12.2023 tarihinde sonlanacaktır.
Fon'un Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Tüm katılma payı sahipleri için 27.12.2023 tarihinde otomatik olarak katılma payı iade talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri 27.12.2023 gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden Fon'un süresi sonunda (28.12.2023 tarihinde) nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. 25.12.2023 tarihinde yatırımcılar tarafından verilen katılma payı iade talimatlarının ödemesi de 28.12.2023 tarihinde gerçekleştirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225780
BIST
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16:137.769
En Düşük
|Değişim
|: 3,18%
|| 239,63
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1329,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0309
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1331,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2267
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:131.897,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.897,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:09
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|VRGYO
|24,72
|213.856.795
|% 9,87
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|MAKTK
|5,89
|81.593.451
|% 9,68
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.135.208
|% -9,82
|
|SKYMD
|11,18
|1.190.188.336
|% -9,69
|
|CATES
|68,00
|2.337.872.389
|% -9,63
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|THYAO
|248,90
|6.010.147.559
|% 3,15
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|SASA
|42,54
|2.978.813.250
|% -1,12
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|921.990.615
|% 3,16
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9996
|29,0053
|% 0,10
|
|Euro
|31,7562
|31,7741
|% 0,71
|
|Sterlin
|36,7182
|36,9024
|% 0,67
|
|Frank
|33,2122
|33,4123
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7109
|7,7496
|% 0,13
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,07
|% 0,66
|
|Platin
|938,89
|940,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,27
|1.000,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,84
|75,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,41
|2.035,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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16:26KRPLS
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 830, 252 adet işlem
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16:25INVEO
Yüzde 6.33 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 711 adet işlem
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16:24XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 60, 967.00 milyon TL de
-
16:23FONET
Yüzde 8.02 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 449, 164 adet işlem
-
16:22VRGYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 930, 533 adet işlem