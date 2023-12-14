***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Tefas Platformunda işlem gören fonumuz FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON (FFS) 28.12.2023 tarihinde sonlanacaktır.Fon'un Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme EsaslarıTüm katılma payı sahipleri için 27.12.2023 tarihinde otomatik olarak katılma payı iade talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri 27.12.2023 gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden Fon'un süresi sonunda (28.12.2023 tarihinde) nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. 25.12.2023 tarihinde yatırımcılar tarafından verilen katılma payı iade talimatlarının ödemesi de 28.12.2023 tarihinde gerçekleştirilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225780BIST