***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 17:27
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
870630,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,36
- Kurucu (%)
% 45,98
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 40,39
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,71
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,71
d) Diğer Giderler (%)
% 3,21
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855152
BIST
17:13118.064
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 2.315,49
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:136,8584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:137,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:13393,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,98
|Açılış
|: 393,11
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.199.243.499
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.021.152.507
|% 8,02
|
|KRDMD
|3,23
|855.653.855
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,11
|797.346.679
|% 3,43
|
|SISE
|6,03
|761.791.949
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,11
|797.346.679
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.021.152.507
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.054.761
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|855.653.855
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,73
|403.174.974
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5486
|8,5915
|% 0,13
|
|Frank
|1,8237
|1,8328
|% 0,02
|
|Riyal
|393,2340
|393,3550
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,05
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.572
|18,10
|
|Tam
|2.628
|2.640
|18,70
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|9,10
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|