***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 17:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,82
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,84
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,84
Varsa İade Tutarı (TL)
3949,47
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3117,65
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
831,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
146201,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,97
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,23
- Kurucu (%)
% 43,97
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 40,26
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,48
d) Diğer Giderler (%)
% 4,15
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855166
BIST
17:27118.081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 2.332,83
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:276,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:277,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:27392,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 392,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.975
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.991.522
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.224.724.910
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.024.672.900
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|968.158.700
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,22
|856.676.319
|% 1,90
|
|SISE
|6,02
|793.159.453
|% 4,88
|
|EKGYO
|2,11
|968.158.700
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.024.672.900
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.183.454
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|856.676.319
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|406.924.145
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5412
|8,5841
|% 0,04
|
|Frank
|7,2639
|7,3076
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,16
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|10,40
|
|Tam
|2.619
|2.632
|10,70
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|5,20
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|0,23
|
Seans Raporu
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17:39TKFEN
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2350, 77 artarak (% 1.78 ) 134, 396