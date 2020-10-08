***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 10:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,8
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,8
Varsa İade Tutarı (TL)
28441,57
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
28441,57
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
20987,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
842642,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,31
- Kurucu (%)
% 41,01
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,3
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,49
d) Diğer Giderler (%)
% 2,14
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879647
BIST
11:431.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,62
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:437,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:439,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0705
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:43482,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,42
|Açılış
|: 482,98
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:41
|PRZMA
|6,05
|18.174.195
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.322.823
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.665
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|421.453
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|CRFSA
|24,12
|23.324.968
|% -8,98
|
|SISE
|6,77
|676.015.386
|% 1,20
|
|ASELS
|18,12
|509.744.110
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,24
|355.512.684
|% -5,13
|
|GARAN
|6,98
|331.401.383
|% -0,43
|
|ODAS
|3,24
|279.101.352
|% 0,31
|
|SISE
|6,77
|676.015.386
|% 1,20
|
|YGYO
|1,16
|112.978.574
|% 5,45
|
|ODAS
|3,24
|279.101.352
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,68
|130.107.159
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|166.488.744
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9293
|7,9355
|% 0,68
|
|Euro
|9,3325
|9,3449
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,2562
|10,3077
|% 0,99
|
|Frank
|8,6152
|8,6671
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,66
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|5,09
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,49
|
Seans Raporu
11:41
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