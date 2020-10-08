***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 10:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,68
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,68
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2593331,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,21
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,96
- Kurucu (%)
% 24,21
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 48,75
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,99
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,59
d) Diğer Giderler (%)
% 2,45
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879652
BIST
11:551.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,07
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:557,9387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0569
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:559,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0754
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:55482,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,17
|Açılış
|: 482,72
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PRZMA
|6,05
|18.204.947
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.365.375
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|422.554
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|KENT
|265,70
|4.458.594
|% -9,93
|
|TUCLK
|8,26
|15.509.075
|% -9,92
|
|SISE
|6,76
|712.051.083
|% 1,05
|
|ASELS
|18,11
|532.676.548
|% -2,42
|
|TKNSA
|9,38
|372.707.917
|% -3,70
|
|GARAN
|6,97
|363.465.120
|% -0,57
|
|ODAS
|3,20
|292.871.387
|% -0,93
|
|YGYO
|1,15
|127.578.475
|% 4,55
|
|SISE
|6,76
|712.051.083
|% 1,05
|
|ODAS
|3,20
|292.871.387
|% -0,93
|
|SKBNK
|1,67
|138.882.094
|% -0,60
|
|YYAPI
|1,30
|101.110.143
|% 4,00
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9271
|7,9352
|% 0,68
|
|Euro
|9,3368
|9,3454
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,2493
|10,3007
|% 0,92
|
|Frank
|8,6074
|8,6592
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1085
|2,1191
|% 0,62
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,60
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|37,00
|
|Tam
|3.177
|3.256
|35,44
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,14
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,57
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,51
|