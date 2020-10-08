***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 10:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
347354,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,32
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,35
- Kurucu (%)
% 41,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,04
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,39
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,39
d) Diğer Giderler (%)
% 2,86
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879661
BIST
10:481.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.151
10:487,9281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,9281
En Düşük
7,8628
10:489,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0612
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3376
En Düşük
9,2582
10:48481,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,55
|Açılış
|: 481,11
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:48
|PRZMA
|6,05
|11.890.187
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.126.832
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.324.397
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.519.161
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|1.233.331
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|372.485
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|TUCLK
|8,32
|6.382.550
|% -9,27
|
|SISE
|6,77
|457.635.342
|% 1,20
|
|ASELS
|18,23
|279.690.824
|% -1,78
|
|TKNSA
|9,41
|232.247.922
|% -3,39
|
|GARAN
|7,01
|156.363.688
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|150.155.839
|% 0,93
|
|SISE
|6,77
|457.635.342
|% 1,20
|
|YGYO
|1,20
|63.113.570
|% 9,09
|
|ODAS
|3,26
|150.155.839
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,68
|72.710.206
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,54
|54.598.828
|% 2,67
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9247
|7,9281
|% 0,59
|
|Euro
|9,3295
|9,3376
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,2194
|10,2707
|% 0,63
|
|Frank
|8,6001
|8,6519
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1034
|2,1139
|% 0,37
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,78
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,48
|
Seans Raporu
10:48
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11:02XU100
Endeks 1, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 3, 679.00 milyon TL de
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11:02KENT
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 276.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829 adet işlem
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11:01PEGYO
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 567, 827 adet işlem
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11:00ANELE
Yüzde 5.01 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 057 adet işlem
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10:58ANELE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 138 adet işlem