***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 11:04
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,05
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,05
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
231550,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,69
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,48
- Kurucu (%)
% 43,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 40,79
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,32
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,75
d) Diğer Giderler (%)
% 3,46
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879679
BIST
10:521.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.151
10:527,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,9330
En Düşük
7,8628
10:529,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0621
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3387
En Düşük
9,2582
10:52481,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,70
|Açılış
|: 481,26
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:52
|VANGD
|11,11
|2.193.536
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.477.388
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.394.753
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.529.721
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|386.240
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|TUCLK
|8,39
|9.907.718
|% -8,51
|
|SISE
|6,77
|510.316.623
|% 1,20
|
|ASELS
|18,21
|328.289.335
|% -1,89
|
|TKNSA
|9,31
|245.588.357
|% -4,41
|
|GARAN
|7,00
|209.717.275
|% -0,14
|
|ODAS
|3,26
|167.602.306
|% 0,93
|
|SISE
|6,77
|510.316.623
|% 1,20
|
|YGYO
|1,20
|64.387.569
|% 9,09
|
|ODAS
|3,26
|167.602.306
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,69
|73.304.643
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,55
|63.130.959
|% 3,33
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9249
|7,9306
|% 0,62
|
|Euro
|9,3280
|9,3385
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,2122
|10,2634
|% 0,56
|
|Frank
|8,5962
|8,6479
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1029
|2,1134
|% 0,35
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,78
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,48
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:02XU100
Endeks 1, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 3, 679.00 milyon TL de
-
11:02KENT
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 276.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829 adet işlem
-
11:01PEGYO
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 567, 827 adet işlem
-
11:00ANELE
Yüzde 5.01 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 057 adet işlem
-
10:58ANELE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 138 adet işlem