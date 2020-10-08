***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 11:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
66934,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 13,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,21
- Kurucu (%)
% 13,77
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 77,44
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,89
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,31
d) Diğer Giderler (%)
% 2,59
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879687
BIST
11:031.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,89
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.151
11:037,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9416
En Düşük
7,8628
11:039,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3530
En Düşük
9,2582
11:03481,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,36
|Açılış
|: 481,92
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:03
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.647.084
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.537.340
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.461
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.211.768
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|402.746
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.074.376
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|ASELS
|18,15
|397.641.676
|% -2,21
|
|TKNSA
|9,51
|253.346.070
|% -2,36
|
|GARAN
|6,99
|230.517.305
|% -0,29
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,69
|83.775.277
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,54
|66.422.066
|% 2,67
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9337
|7,9408
|% 0,75
|
|Euro
|9,3434
|9,3529
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2280
|10,2793
|% 0,71
|
|Frank
|8,6069
|8,6588
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% 0,53
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,00
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,55
|
Seans Raporu
11:03
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11:13YGYO
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, FORMT, COSMO, UZERB, EPLAS, BRKO, DYOBY, EMNIS, PRZMA, IDGYO
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : TUCLK, DIRIT, ROYAL, KSTUR, TKURU