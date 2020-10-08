***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 12:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,13
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
225715,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,25
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,76
- Kurucu (%)
% 41,25
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 31,52
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,97
d) Diğer Giderler (%)
% 17,44
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879731
BIST
15:011.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:017,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:019,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0628
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:01482,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,66
|Açılış
|: 482,22
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler14:59
|IDGYO
|8,03
|1.999.452
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|8.820.916
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.857.216
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.992.490
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|615.124
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.087.763
|% -9,92
|
|SISE
|6,72
|897.524.873
|% 0,45
|
|ASELS
|18,10
|770.869.308
|% -2,48
|
|PETKM
|4,48
|679.703.078
|% 1,82
|
|TKNSA
|9,35
|560.815.117
|% -4,00
|
|TUPRS
|81,85
|546.075.134
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,13
|227.180.792
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,24
|211.303.355
|% -0,80
|
|YGYO
|1,11
|179.185.087
|% 0,91
|
|PETKM
|4,48
|679.703.078
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,69
|235.163.079
|% 0,60
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9213
|7,9273
|% 0,58
|
|Euro
|9,3298
|9,3406
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,1965
|10,2477
|% 0,40
|
|Frank
|8,6006
|8,6524
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1069
|2,1175
|% 0,54
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.173
|3.251
|31,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,15
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,58
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|