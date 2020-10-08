***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 12:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
602982,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 12,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 23,84
- Kurucu (%)
% 12,84
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 11,76
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,83
d) Diğer Giderler (%)
% 72,21
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879738
BIST
15:091.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:097,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:099,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:09482,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,51
|Açılış
|: 482,07
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:07
|UTPYA
|18,37
|9.309.191
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.866.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.202.643
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|904.142.364
|% 0,60
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|ASELS
|18,14
|805.451.331
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,00
|627.104.600
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,43
|565.991.345
|% -3,18
|
|IHLAS
|1,13
|228.065.822
|% 4,63
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|YYAPI
|1,27
|217.237.045
|% 1,60
|
|YGYO
|1,13
|182.958.630
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|236.144.375
|% 1,19
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9205
|7,9243
|% 0,54
|
|Euro
|9,3261
|9,3350
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,2027
|10,2539
|% 0,47
|
|Frank
|8,5943
|8,6461
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.173
|3.251
|31,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,15
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,58
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|