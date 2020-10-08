***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 13:41
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon katılma belgesi ihraç olmadığından veri girişi yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879783
BIST
14:571.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
14:577,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
14:579,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
14:57482,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,52
|Açılış
|: 482,08
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler14:55
|UTPYA
|18,37
|8.820.916
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.857.216
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.444
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.992.490
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|615.124
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.080.609
|% -9,92
|
|SISE
|6,72
|896.324.899
|% 0,45
|
|ASELS
|18,09
|765.751.359
|% -2,53
|
|PETKM
|4,48
|666.969.687
|% 1,82
|
|TKNSA
|9,32
|560.583.099
|% -4,31
|
|TUPRS
|81,65
|536.923.431
|% 1,74
|
|PETKM
|4,48
|666.969.687
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,69
|234.929.410
|% 0,60
|
|SISE
|6,72
|896.324.899
|% 0,45
|
|USAK
|2,08
|252.512.686
|% 8,90
|
|ODAS
|3,21
|406.488.683
|% -0,62
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9194
|7,9279
|% 0,58
|
|Euro
|9,3209
|9,3327
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,1991
|10,2502
|% 0,43
|
|Frank
|8,5990
|8,6508
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% 0,52
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,17
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.172
|3.250
|30,25
|
|Yarım
|1.533
|1.572
|14,63
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,84
|