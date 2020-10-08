***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 13:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon katılma belgesi ihraç olmadığından veri girişi yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879785
BIST
15:031.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:037,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:039,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0592
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:03481,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,34
|Açılış
|: 481,90
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:01
|UTPYA
|18,37
|9.134.841
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.995.656
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.866.593
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.173.766
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|902.796.081
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|784.694.236
|% -2,26
|
|PETKM
|4,49
|777.983.305
|% 2,05
|
|TUPRS
|81,80
|614.716.891
|% 1,93
|
|TKNSA
|9,48
|563.879.794
|% -2,67
|
|IHLAS
|1,14
|227.950.366
|% 5,56
|
|PETKM
|4,49
|777.983.305
|% 2,05
|
|YYAPI
|1,26
|216.044.273
|% 0,80
|
|YGYO
|1,12
|181.733.064
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,70
|235.993.213
|% 1,19
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9209
|7,9256
|% 0,56
|
|Euro
|9,3281
|9,3355
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,1935
|10,2447
|% 0,38
|
|Frank
|8,5944
|8,6461
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1060
|2,1166
|% 0,50
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,65
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|34,05
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,47
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|0,72
|
Seans Raporu
15:01
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15:17XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 11, 824.00 milyon TL de
-
15:17KNFRT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 569 adet işlem
-
15:16TKNSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 055, 035 adet işlem
-
15:14PEKGY
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 799, 743 adet işlem
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15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, MGROS