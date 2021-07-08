***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 14:55
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,84
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,84
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
122545,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,0978
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 43,28
- Kurucu (%)
% 31,1
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 68,9
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,88
c) Saklama Ücreti (%)
% 35,14
d) Diğer Giderler (%)
% 20,7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948585
BIST
16:111.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:118,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1110,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:11507,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 507,29
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:11
|TUREX
|11,57
|11.443.702
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|26.722.097
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.864.484
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.477.015
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.269
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.861.961
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|78.619.827
|% -9,57
|
|ERBOS
|122,50
|115.918.156
|% -9,39
|
|GARAN
|8,63
|583.866.517
|% -1,15
|
|THYAO
|13,70
|544.293.248
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,11
|443.643.815
|% -0,56
|
|PETKM
|5,33
|358.756.347
|% -0,56
|
|BIOEN
|28,52
|276.643.885
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,88
|207.207.042
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|227.028.739
|% -0,88
|
|GARAN
|8,63
|583.866.517
|% -1,15
|
|PETKM
|5,33
|358.756.347
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,11
|443.643.815
|% -0,56
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,2996
|10,3288
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9262
|11,9860
|% -0,21
|
|Frank
|9,4502
|9,5071
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,09
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|11,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,48
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,43
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|-0,24
|
Seans Raporu
16:11
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16:26XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 7, 517.00 milyon TL de
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16:25EMKEL
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 964, 075 adet işlem
-
16:24IDEAS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 59.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 074 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, TUREX, SILVR, AVGYO