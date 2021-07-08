***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 14:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,82
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,01
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,01
Varsa İade Tutarı (TL)
2791,82
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
2791,82
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
9988,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
15656,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,5484
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 68,19
- Kurucu (%)
% 23,55
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 76,45
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,61
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,87
d) Diğer Giderler (%)
% 14,33
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948587
BIST
16:111.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:118,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1110,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:11507,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 507,29
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:11
|TUREX
|11,57
|11.442.418
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|26.649.505
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.863.307
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.476.376
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.269
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.854.449
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|78.426.036
|% -9,57
|
|ERBOS
|123,30
|114.792.487
|% -8,80
|
|GARAN
|8,64
|581.224.637
|% -1,03
|
|THYAO
|13,73
|534.715.360
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,11
|443.132.777
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|356.050.194
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,32
|275.199.960
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,88
|199.433.973
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|226.778.557
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|581.224.637
|% -1,03
|
|PETKM
|5,34
|356.050.194
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|443.132.777
|% -0,56
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,2996
|10,3288
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9249
|11,9847
|% -0,23
|
|Frank
|9,4485
|9,5054
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% 0,07
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,79
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|23,02
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,14
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
|
Seans Raporu
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