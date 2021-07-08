***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 14:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,46
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,46
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
121309,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,6234
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 46,72
- Kurucu (%)
% 18,62
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 81,38
b
14:421.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,07
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:428,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:4210,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0508
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:42506,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,83
|Açılış
|: 506,60
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:42
|TUREX
|11,57
|11.202.826
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.538.763
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.414.203
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.466.968
|% -9,95
|
|SANEL
|4,62
|3.997.937
|% -8,51
|
|KATMR
|3,16
|65.199.795
|% -8,41
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|THYAO
|13,69
|437.248.449
|% -1,16
|
|GARAN
|8,65
|405.296.727
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,17
|347.843.245
|% 0,28
|
|PETKM
|5,37
|302.009.506
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,08
|236.853.493
|% 5,25
|
|EKGYO
|1,88
|155.139.444
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|164.804.596
|% -0,88
|
|PETKM
|5,37
|302.009.506
|% 0,19
|
|TSKB
|1,28
|71.132.620
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,22
|62.420.455
|% -1,61
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6880
|8,6906
|% 0,06
|
|Euro
|10,2974
|10,3013
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,9310
|11,9908
|% -0,17
|
|Frank
|9,4401
|9,4969
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% 0,03
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,55
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,27
|