***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 18:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
61407,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 63,2162
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,55
- Kurucu (%)
% 63,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 36,78
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,18
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,47
d) Diğer Giderler (%)
% 24,8
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968180
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05502,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 502,02
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|45.141.673
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8805
|8,8856
|% 0,17
|
|Euro
|10,2811
|10,2887
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0682
|12,1287
|% 0,43
|
|Frank
|9,5312
|9,5886
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3609
|2,3727
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-4,71
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|1,03
|