***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,25
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,25
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
96902,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,7785
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,74
- Kurucu (%)
% 21,78
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 78,22
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,84
d) Diğer Giderler (%)
% 6,27
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991952
BIST
17:332.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 35,03
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3313,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0620
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3315,6783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0470
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:33798,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,51
|Açılış
|: 798,82
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MTRKS
|22,46
|63.613.683
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.553.226
|% 9,97
|
|ATATP
|69,35
|49.157.511
|% 9,30
|
|KARYE
|16,70
|70.262.225
|% 7,60
|
|PAMEL
|94,40
|16.413.669
|% 7,09
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|IHAAS
|10,08
|4.496.544
|% -4,00
|
|TETMT
|326,00
|7.919.543
|% -3,26
|
|MIATK
|36,32
|10.096.319
|% -1,57
|
|PENTA
|380,90
|18.543.536
|% -1,47
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|BASGZ
|13,53
|168.385.359
|% 1,20
|
|PSGYO
|16,00
|140.544.150
|% 2,83
|
|BIOEN
|6,12
|86.035.524
|% 4,97
|
|ANGEN
|27,76
|79.814.318
|% -0,79
|
|TURSG
|5,31
|77.676.010
|% 3,11
|
|BIOEN
|6,12
|86.035.524
|% 4,97
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|MOBTL
|1,63
|22.138.039
|% -1,21
|
|ZRGYO
|2,41
|30.582.606
|% 0,42
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8583
|13,8684
|% 0,45
|
|Euro
|15,6606
|15,6783
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7147
|18,8086
|% 0,01
|
|Frank
|14,9046
|14,9944
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6817
|3,7002
|% 0,41
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-0,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,55
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,03
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,00
|
Seans Raporu
17:33
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 05 artarak (% 1.70 ) 1, 859
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, BRKSN, DYOBY, BURCE, USAK, CLEBI, MTRKS, GEDZA, ERBOS, UZERB
-
17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA
-
17:48
OZKGY, KARYE, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
ELITE, PKART, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında