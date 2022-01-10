***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
826614,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,0377
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,51
- Kurucu (%)
% 38,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 61,96
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,61
d) Diğer Giderler (%)
% 4,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991954
BIST
16:402.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 34,11
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:4013,8739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0675
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:4015,6915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0338
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:40799,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,24
|Açılış
|: 799,54
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:40
|INTEM
|118,80
|33.190.526
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.050.794
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.995.806
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.184.309
|% 9,94
|
|ELITE
|18,05
|244.879.481
|% -9,02
|
|LIDFA
|4,38
|57.799.253
|% -7,98
|
|RALYH
|11,62
|26.953.462
|% -4,28
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.808.366
|% -3,83
|
|THYAO
|26,82
|3.411.418.875
|% 7,54
|
|GARAN
|11,84
|2.218.994.264
|% 0,77
|
|EREGL
|31,06
|1.685.563.935
|% 1,44
|
|KRDMD
|11,79
|1.654.841.905
|% 1,64
|
|SISE
|15,19
|1.581.134.944
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,76
|1.181.375.576
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|665.434.902
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|2.218.994.264
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.654.841.905
|% 1,64
|
|THYAO
|26,82
|3.411.418.875
|% 7,54
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8688
|13,8739
|% 0,49
|
|Euro
|15,6737
|15,6915
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,7425
|18,8365
|% 0,15
|
|Frank
|14,9401
|15,0301
|% -0,24
|
|Riyal
|3,6807
|3,6991
|% 0,38
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,45
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,80
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.304
|5.438
|6,10
|
|Yarım
|2.564
|2.631
|2,94
|
|Çeyrek
|1.286
|1.315
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-0,24
|