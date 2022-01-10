***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:04
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,24
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,24
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
698931,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,9288
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,41
- Kurucu (%)
% 45,93
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 54,07
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,56
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,79
d) Diğer Giderler (%)
% 2,24
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991989
BIST
17:332.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 35,03
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3313,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0620
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3315,6783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0470
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:33798,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,51
|Açılış
|: 798,82
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MTRKS
|22,46
|63.613.683
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.553.226
|% 9,97
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ATATP
|69,35
|49.157.511
|% 9,30
|
|LIDFA
|4,29
|65.404.252
|% -9,87
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.951.609
|% -4,08
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|PGSUS
|107,80
|243.672.103
|% 6,73
|
|BASGZ
|13,53
|168.385.359
|% 1,20
|
|PSGYO
|16,00
|140.544.150
|% 2,83
|
|ODAS
|1,40
|140.218.426
|% 0,72
|
|ODAS
|1,40
|140.218.426
|% 0,72
|
|HLGYO
|2,47
|56.325.341
|% 3,78
|
|PEKGY
|0,96
|21.957.765
|% 2,13
|
|TURSG
|5,31
|77.676.010
|% 3,11
|
|LIDFA
|4,29
|65.404.252
|% -9,87
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8583
|13,8684
|% 0,45
|
|Euro
|15,6606
|15,6783
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7170
|18,8109
|% 0,02
|
|Frank
|3,6817
|3,7002
|% 0,41
|
|Riyal
|798,4710
|798,5830
|% 0,16
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,34
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,31
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 05 artarak (% 1.70 ) 1, 859
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, BRKSN, DYOBY, BURCE, USAK, CLEBI, MTRKS, GEDZA, ERBOS, UZERB
-
17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA
-
17:48
OZKGY, KARYE, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
ELITE, PKART, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında