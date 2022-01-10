***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:06
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
195016,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 13,7947
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,38
- Kurucu (%)
% 13,79
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 86,21
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,26
c) Saklama Ücreti (%)
% 22,8
d) Diğer Giderler (%)
% 7,55
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991994
BIST
16:502.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 35,74
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:5013,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0562
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:5015,6703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0550
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:50800,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,78
|Açılış
|: 800,09
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:50
|CLEBI
|217,80
|128.796.243
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.090.473
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.217.264
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,13
|246.601.593
|% -8,62
|
|LIDFA
|4,37
|58.038.289
|% -8,19
|
|SANEL
|6,45
|7.320.908
|% -5,15
|
|RALYH
|11,61
|27.716.909
|% -4,37
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,80
|3.436.798.696
|% 7,46
|
|GARAN
|11,84
|2.241.824.167
|% 0,77
|
|EREGL
|31,04
|1.723.110.835
|% 1,37
|
|KRDMD
|11,79
|1.666.792.184
|% 1,64
|
|SISE
|15,24
|1.628.975.779
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,76
|1.184.859.667
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|665.671.612
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|2.241.824.167
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.666.792.184
|% 1,64
|
|THYAO
|26,80
|3.436.798.696
|% 7,46
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8547
|13,8626
|% 0,41
|
|Euro
|15,6558
|15,6703
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,7525
|18,8465
|% 0,21
|
|Frank
|14,9413
|15,0313
|% -0,23
|
|Riyal
|3,6853
|3,7038
|% 0,50
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,57
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,21
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|
Seans Raporu
16:50
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17:04BURCE
Yüzde 8.99 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 470 adet işlem
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 1.75 ) 1, 860
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, CLEBI, DOBUR, INTEM, BRKSN, DYOBY, UZERB, GEDZA, ERBOS
-
17:03
BURVA, PAMEL, GEDZA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:03
OSMEN, SUMAS, TETMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında