***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:07
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,14
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,14
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9442,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,3178
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 62,33
- Kurucu (%)
% 9,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 90,68
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 30,29
d) Diğer Giderler (%)
% 7,35
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991995
BIST
17:052.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,58
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0513,8733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0669
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0515,6736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0517
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:05799,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,00
|Açılış
|: 798,73
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:02
|INTEM
|118,80
|34.176.958
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.513.023
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.086.044
|% 9,99
|
|MTRKS
|22,46
|58.684.814
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.311.730
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,30
|60.752.112
|% -9,66
|
|ELITE
|18,05
|248.583.593
|% -9,02
|
|RALYH
|11,60
|28.329.135
|% -4,45
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.899.553
|% -3,83
|
|THYAO
|26,76
|3.466.523.541
|% 7,30
|
|GARAN
|11,86
|2.287.365.461
|% 0,94
|
|EREGL
|31,00
|1.739.172.546
|% 1,24
|
|KRDMD
|11,81
|1.693.897.530
|% 1,81
|
|SISE
|15,19
|1.682.399.484
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,76
|1.202.305.566
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,43
|682.715.283
|% 3,85
|
|GARAN
|11,86
|2.287.365.461
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,81
|1.693.897.530
|% 1,81
|
|THYAO
|26,76
|3.466.523.541
|% 7,30
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8571
|13,8738
|% 0,49
|
|Euro
|15,6475
|15,6877
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,7201
|18,8140
|% 0,04
|
|Frank
|14,9124
|15,0022
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6797
|3,6982
|% 0,35
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,57
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,21
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|