***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,18
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,18
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1426381,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,8792
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,66
- Kurucu (%)
% 40,88
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 59,12
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,53
d) Diğer Giderler (%)
% 1,37
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992015
BIST
17:352.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 35,74
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3513,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0742
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3515,6845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0408
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:35799,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,25
|Açılış
|: 799,44
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:35
|CLEBI
|217,80
|130.421.249
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.885.617
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.239.569
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.703.635
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.615.706
|% -9,87
|
|ELITE
|17,99
|260.836.808
|% -9,32
|
|RALYH
|11,58
|29.888.800
|% -4,61
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.959.359
|% -4,08
|
|THYAO
|27,30
|3.864.612.237
|% 9,46
|
|GARAN
|11,84
|2.408.601.149
|% 0,77
|
|EREGL
|30,98
|1.835.649.669
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,81
|1.804.788.734
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.771.225.689
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,73
|1.303.347.787
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,45
|725.929.573
|% 4,70
|
|GARAN
|11,84
|2.408.601.149
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.804.788.734
|% 1,81
|
|THYAO
|27,30
|3.864.612.237
|% 9,46
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8681
|13,8806
|% 0,54
|
|Euro
|15,6620
|15,6845
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7069
|18,8007
|% -0,04
|
|Frank
|14,9011
|14,9908
|% -0,50
|
|Riyal
|3,6801
|3,6985
|% 0,36
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,34
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,31
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
17:35
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17:49KARYE
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