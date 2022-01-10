***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
688155,47
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,4912
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,61
- Kurucu (%)
% 42,49
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 57,51
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,2
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,06
d) Diğer Giderler (%)
% 2,13
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992020
BIST
17:352.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 35,72
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3513,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0763
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3515,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0325
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:35798,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,46
|Açılış
|: 799,44
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:35
|INTEM
|118,80
|36.291.946
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|49.423.944
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.421.249
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.885.617
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.724.096
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.615.706
|% -9,87
|
|ELITE
|18,02
|261.948.833
|% -9,17
|
|IHAAS
|10,00
|4.669.815
|% -4,76
|
|RALYH
|11,59
|30.178.584
|% -4,53
|
|PKART
|18,44
|6.682.975
|% -4,16
|
|THYAO
|27,20
|3.937.504.375
|% 9,06
|
|GARAN
|11,84
|2.409.394.086
|% 0,77
|
|EREGL
|30,96
|1.843.735.819
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,81
|1.808.525.666
|% 1,81
|
|SISE
|15,13
|1.775.185.420
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,72
|1.309.193.216
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,44
|736.912.824
|% 4,27
|
|GARAN
|11,84
|2.409.394.086
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.808.525.666
|% 1,81
|
|THYAO
|27,20
|3.937.504.375
|% 9,06
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8671
|13,8827
|% 0,55
|
|Euro
|15,6651
|15,6928
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,6989
|18,7927
|% -0,08
|
|Frank
|14,8953
|14,9850
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6788
|3,6973
|% 0,33
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,86
|
|Altın Gr.
|799
|799
|2,13
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,01
|
|B. Petrol
|81,50
|81,50
|-0,25
|
Seans Raporu
17:35
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17:49KARYE
Yüzde 7.80 oranında artışla 16.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 464 adet işlem
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