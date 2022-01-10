***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,4
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,4
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
253045,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,5393
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 55,71
- Kurucu (%)
% 24,54
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 75,46
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,95
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,52
d) Diğer Giderler (%)
% 24,82
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992033
BIST
17:052.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0513,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0678
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0515,6743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0510
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:05798,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,42
|Açılış
|: 798,73
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YAPRK
|33,00
|14.914.209
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.294.333
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.513.676
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.748.825
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.086.044
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|61.321.425
|% -9,66
|
|ELITE
|18,06
|248.902.156
|% -8,97
|
|RALYH
|11,57
|28.356.579
|% -4,70
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.900.193
|% -3,83
|
|THYAO
|26,76
|3.473.172.240
|% 7,30
|
|GARAN
|11,85
|2.288.000.813
|% 0,85
|
|EREGL
|31,02
|1.740.381.362
|% 1,31
|
|KRDMD
|11,81
|1.700.724.442
|% 1,81
|
|SISE
|15,18
|1.688.933.954
|% 2,15
|
|YKBNK
|3,76
|1.202.371.103
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,43
|682.766.760
|% 3,85
|
|GARAN
|11,85
|2.288.000.813
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,81
|1.700.724.442
|% 1,81
|
|THYAO
|26,76
|3.473.172.240
|% 7,30
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8581
|13,8742
|% 0,49
|
|Euro
|15,6494
|15,6743
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,7201
|18,8140
|% 0,04
|
|Frank
|14,9124
|15,0022
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6797
|3,6982
|% 0,35
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,19
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.294
|5.428
|-4,41
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,60
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19IZTAR
Yüzde 7.71 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 052 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 1 artarak (% 1.76 ) 1, 860
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, DOBUR, INTEM, GEDZA, DYOBY, MTRKS, ERBOS, ESCAR, UZERB, YAPRK
-
17:18
PNSUT, SONME, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
SUMAS, MARKA, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında