***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,16
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,16
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13508,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,2516
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,17
- Kurucu (%)
% 21,25
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 78,75
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,26
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,74
d) Diğer Giderler (%)
% 39,82
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992037
BIST
17:052.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 32,98
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0513,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0678
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0515,6743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0510
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:05798,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,42
|Açılış
|: 798,73
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YAPRK
|33,00
|14.977.569
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.326.527
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|45.748.293
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.574.878
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.815.419
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|61.924.846
|% -9,66
|
|ELITE
|18,06
|249.359.541
|% -8,97
|
|RALYH
|11,56
|28.760.656
|% -4,78
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.900.269
|% -3,83
|
|THYAO
|26,74
|3.474.752.115
|% 7,22
|
|GARAN
|11,86
|2.290.390.635
|% 0,94
|
|EREGL
|30,98
|1.747.392.604
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,82
|1.702.674.208
|% 1,90
|
|SISE
|15,19
|1.691.074.306
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,76
|1.202.400.807
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|682.900.560
|% 3,42
|
|GARAN
|11,86
|2.290.390.635
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,82
|1.702.674.208
|% 1,90
|
|THYAO
|26,74
|3.474.752.115
|% 7,22
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8581
|13,8742
|% 0,49
|
|Euro
|15,6494
|15,6743
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,7207
|18,8146
|% 0,04
|
|Frank
|14,9107
|15,0006
|% -0,43
|
|Riyal
|3,6807
|3,6992
|% 0,38
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-0,22
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19IZTAR
Yüzde 7.71 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 052 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 1 artarak (% 1.76 ) 1, 860
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, DOBUR, INTEM, GEDZA, DYOBY, MTRKS, ERBOS, ESCAR, UZERB, YAPRK
-
17:18
PNSUT, SONME, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
SUMAS, MARKA, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında