***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,31
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,31
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
257708,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,7987
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,31
- Kurucu (%)
% 53,8
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 46,2
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,24
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,26
d) Diğer Giderler (%)
% 3,2
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017853
BIST
12:312.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,56
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.379
En Düşük
2.361
12:3114,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:3116,0432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:31916,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,08
|Açılış
|: 916,03
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:30
|MZHLD
|34,12
|3.325.712
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.705.731
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.138.346
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|17.583.258
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.064.746
|% -9,78
|
|DERIM
|4,80
|7.692.932
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,38
|12.161.303
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|12.161.303
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|12.161.303
|% -3,74
|
|GARAN
|13,17
|3.211.764.622
|% 4,44
|
|THYAO
|35,58
|1.197.301.971
|% -0,11
|
|ASELS
|26,56
|1.033.609.591
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,35
|960.142.289
|% 3,86
|
|PETKM
|9,86
|862.848.493
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,64
|858.252.350
|% 3,13
|
|GARAN
|13,17
|3.211.764.622
|% 4,44
|
|ODAS
|2,20
|422.674.162
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,54
|823.130.729
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,35
|960.142.289
|% 3,86
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7491
|14,7516
|% 0,10
|
|Euro
|16,0305
|16,0519
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,1779
|19,2741
|% -0,13
|
|Frank
|15,7090
|15,8037
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9207
|3,9404
|% 0,12
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,43
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|-0,25
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|-0,12
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,77
|