***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,22
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,22
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
791949,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,0837
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,94
- Kurucu (%)
% 39,08
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 60,92
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,91
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,27
d) Diğer Giderler (%)
% 2,88
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017872
BIST
13:452.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 35,53
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
13:4514,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
13:4516,0703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0218
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
13:45917,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,33
|Açılış
|: 917,28
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler13:45
|MZHLD
|34,12
|3.389.619
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.810.563
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.291.631
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|18.226.440
|% 9,93
|
|VKGYO
|2,22
|53.158.412
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|4.792.093
|% -9,78
|
|DERIM
|4,75
|9.809.286
|% -5,00
|
|SNKRN
|26,60
|256.761
|% -4,66
|
|PSDTC
|29,40
|13.601.448
|% -3,67
|
|PSDTC
|29,40
|13.601.448
|% -3,67
|
|GARAN
|13,19
|3.525.505.659
|% 4,60
|
|THYAO
|35,66
|1.458.988.093
|% 0,11
|
|ASELS
|26,56
|1.151.551.045
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,34
|1.124.180.338
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,64
|1.015.994.668
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,64
|1.015.994.668
|% 3,13
|
|GARAN
|13,19
|3.525.505.659
|% 4,60
|
|ODAS
|2,18
|563.590.146
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,53
|953.801.041
|% 3,19
|
|AKBNK
|8,34
|1.124.180.338
|% 3,73
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7471
|14,7534
|% 0,11
|
|Euro
|16,0600
|16,0703
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,1819
|19,2781
|% -0,11
|
|Frank
|15,7107
|15,8054
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9207
|3,9404
|% 0,12
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,29
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,09
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,37
|