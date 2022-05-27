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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

27.05.2022 10:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Fiba Portföy ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
Yeni Unvan
Fiba Portföy ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL)FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/05/2022
Açıklamalar

Ünvan Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032871


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BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 2.959.878 % 10,00  
LIDFA 10,00 3.731.140 % 9,77  
COSMO 9,85 22.655 % 9,44  
GEDIK 7,06 9.052.580 % 7,95  
HATEK 20,82 10.339.830 % 7,32  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 16,3764 16,3900 % 0,25  
Euro 17,5898 17,5986 % 0,22  
Sterlin 20,6239 20,7274 % 0,38  
Frank 16,9996 17,1020 % 0,13  
Riyal 4,3549 4,3767 % 0,24  
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10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 7,40  
Altın Gr. 978 978 5,46  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,17 22,19 0,17  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,09  
B. Petrol 114 114 0,06  
Seans Raporu 10:40
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