***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
27.05.2022 10:21
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Fiba Portföy ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
Yeni Unvan
Fiba Portföy ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL)FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/05/2022
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032871
BIST
10:412.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,86
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.468
En Düşük
2.454
10:4116,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0374
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:4117,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0480
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:41978,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,44
|Açılış
|: 978,03
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:40
|RODRG
|17,60
|2.959.878
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|GEDIK
|7,06
|9.052.580
|% 7,95
|
|HATEK
|20,82
|10.339.830
|% 7,32
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|MZHLD
|56,15
|957.500
|% -3,77
|
|SKBNK
|1,29
|75.717.244
|% -3,01
|
|MEPET
|3,58
|8.145.749
|% -2,45
|
|THYAO
|44,66
|948.891.057
|% 0,45
|
|KARSN
|6,69
|636.417.573
|% 4,53
|
|EREGL
|33,38
|487.708.641
|% 2,96
|
|KRDMD
|14,87
|389.901.939
|% 1,50
|
|KOZAL
|193,30
|348.891.610
|% -0,21
|
|KARSN
|6,69
|636.417.573
|% 4,53
|
|DOHOL
|3,85
|237.809.743
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,29
|75.717.244
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,63
|146.054.513
|% 0,77
|
|TSKB
|2,06
|57.203.033
|% 0,98
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3764
|16,3900
|% 0,25
|
|Euro
|17,5898
|17,5986
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,6239
|20,7274
|% 0,38
|
|Frank
|16,9996
|17,1020
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3549
|4,3767
|% 0,24
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|7,40
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,06
|