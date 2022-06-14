Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

14.06.2022 09:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Fiba Portföy KISA VADELİ BORLANMA ARAÇLARI FONU
Yeni Unvan
Fiba Portföy KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
14/06/2022
Açıklamalar

Unvan Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037114


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.510
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.540  
Önceki Kapanış :  2.510  
En Yüksek
2.552 En Düşük
2.506
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISCTR 11,19 1.160.751.227 % 122,22  
YGGYO 28,74 6.926.251 % 50,00  
SARKY 19,99 28.948.174 % 33,33  
CUSAN 10,46 11.336.939 % 4,44  
ARZUM 18,23 57.863.271 % 2,62  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2551 17,2714 % 0,06  
Euro 18,0439 18,0661 % 0,41  
Sterlin 20,9536 21,0587 % 0,41  
Frank 17,2597 17,3637 % 0,14  
Riyal 4,5859 4,6089 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.829 9,10  
Altın Gr. 1.014 1.015 5,26  
Cumhuriyet 6.748 6.850 -57,00  
Tam 6.715 6.845 27,00  
Yarım 3.297 3.348 13,00  
Çeyrek 1.651 1.673 6,00  
Gümüş.Ons 21,29 21,31 0,22  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,10  
B. Petrol 123 123 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru