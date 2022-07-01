***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
01.07.2022 09:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Fiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest Fon
Yeni Unvan
Fiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/07/2022
Açıklamalar
Spk nın 31.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22132 nolu sayılı izni ile fon ünvanının Fiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040561
BIST
10:432.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.425
En Düşük
2.400
10:4316,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0263
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7248
En Düşük
16,6705
10:4317,4872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0402
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:43965,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,30
|Açılış
|: 965,63
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:41
|GESAN
|44,90
|89.760.722
|% 6,85
|
|BMSCH
|11,58
|42.078.631
|% 6,34
|
|ISSEN
|27,10
|11.972.630
|% 5,86
|
|IZFAS
|5,24
|1.923.385
|% 5,86
|
|MAKIM
|16,09
|151.633.877
|% 5,51
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|LIDFA
|10,75
|17.535.096
|% -5,20
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|GLRYH
|3,28
|4.456.792
|% -3,81
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|THYAO
|47,42
|861.485.363
|% 1,32
|
|KOZAL
|178,60
|453.682.335
|% 5,06
|
|SISE
|21,18
|286.682.379
|% -1,49
|
|TUPRS
|268,70
|249.096.457
|% 1,59
|
|KOZAA
|26,84
|216.283.243
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,65
|118.696.647
|% 0,38
|
|THYAO
|47,42
|861.485.363
|% 1,32
|
|ODAS
|2,91
|48.747.241
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|33.405.888
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,15
|176.437.053
|% -1,15
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7161
|16,7258
|% 0,16
|
|Euro
|17,4731
|17,4871
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,1782
|20,2794
|% -0,44
|
|Frank
|17,3974
|17,5022
|% -0,07
|
|Riyal
|4,4426
|4,4649
|% 0,17
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,22
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.437
|6.535
|-55,00
|
|Yarım
|3.151
|3.195
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.597
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,17
|