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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

01.07.2022 09:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Fiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest Fon
Yeni Unvan
Fiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/07/2022
Açıklamalar

Spk nın 31.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22132 nolu sayılı izni ile fon ünvanının Fiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040561


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