***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanFiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest FonYeni UnvanFiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/07/2022AçıklamalarSpk nın 31.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22132 nolu sayılı izni ile fon ünvanının Fiba Portfoy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040561BIST