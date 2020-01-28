***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için , değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.(TSKBGD) ile Yönetim Kurulunun 28/01/2020 Tarih -02- sayılı kararı ile devam edimesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814862BIST