***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09/03/2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.2789 sayılı izni ile Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Fiba Portföy Vade 1 Serbest (Döviz) Fon'u kurulmuştur.Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825944BIST