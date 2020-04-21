***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2020 15:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839565
BIST
16:5497.816
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -1.129,80
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
16:546,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
16:547,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0527
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6000
En Düşük
7,5188
16:54377,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,09
|Açılış
|: 377,39
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.194.424
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|30.425.131
|% 9,99
|
|PETUN
|19,05
|116.841.512
|% 9,99
|
|DOBUR
|6,83
|7.432.446
|% 9,98
|
|BIZIM
|13,45
|81.138.568
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,90
|27.073.834
|% -6,96
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,85
|775.632.522
|% 7,30
|
|GARAN
|8,23
|520.142.303
|% -1,91
|
|ASELS
|26,98
|499.487.552
|% -1,53
|
|ISFIN
|3,34
|476.040.152
|% 0,91
|
|THYAO
|10,46
|461.936.228
|% -1,69
|
|ODAS
|1,67
|459.995.936
|% 3,73
|
|ECILC
|4,85
|775.632.522
|% 7,30
|
|ISFIN
|3,34
|476.040.152
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,54
|258.910.319
|% 9,96
|
|YKBNK
|2,00
|184.276.895
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5852
|8,6283
|% -0,18
|
|Frank
|7,1882
|7,2315
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8563
|1,8656
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,37
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.475
|-9,20
|
|Tam
|2.480
|2.539
|-20,90
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-4,60
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|14,67
|14,71
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|19,55
|19,55
|-6,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KRDMD, TUPRS
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1321, 13 kaybederek (% -1.41 ) 92, 162
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, PRKME, BALAT, EGCYO, METAL, ARTI, EKIZ, DIRIT, RODRG, SANEL
-
17:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NUHCM, AGYO
-
17:08
METAL, LKMNH, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında