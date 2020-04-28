***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Birinci Serbest Fon'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.4474 sayılı izni ile Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon'a dönüşümü onaylanmıştır. Tasarruf sahiplerine duyuru metni ektedir.Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840773BIST