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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.04.2020 15:16
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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fiba Portföy Birinci Serbest Fon'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.4474 sayılı izni ile Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon'a dönüşümü onaylanmıştır. Tasarruf sahiplerine duyuru metni ektedir.
 
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
      
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840773


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BANVT 26,62 81.013.844 % 10,00  
ARDYZ 34,32 156.390.035 % 10,00  
PAPIL 13,20 46.752.553 % 10,00  
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Sterlin 8,7034 8,7471 % 0,53  
Frank 7,1674 7,2106 % 0,48  
Riyal 1,8558 1,8652 % 0,20  
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