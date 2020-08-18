***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17/08/2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-835 sayılı izni ile Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmiştir. Onaylı İzahname ve Yatırımcı bilgi formu ektedir.Saygılarımızla,Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869673BIST