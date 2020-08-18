***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.08.2020 15:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/08/2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-835 sayılı izni ile Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmiştir. Onaylı İzahname ve Yatırımcı bilgi formu ektedir.
Saygılarımızla,
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869673
BIST
17:591.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
17:597,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
17:598,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
17:59472,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|57,20
|666.589.159
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.991.187
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.036.019
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.553
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.123.445
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.345.519
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.264.977
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,82
|531.906.065
|% -9,67
|
|GARAN
|7,12
|1.343.306.250
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,10
|1.062.855.758
|% 9,32
|
|ASELS
|17,71
|775.414.060
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.589.159
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|618.317.885
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|598.127.550
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|618.317.885
|% 0,70
|
|GARAN
|7,12
|1.343.306.250
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,10
|1.062.855.758
|% 9,32
|
|YKBNK
|2,13
|242.229.644
|% 1,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3719
|% -0,16
|
|Euro
|8,7878
|8,8046
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7169
|9,7656
|% 0,84
|
|Frank
|8,1259
|8,1749
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|6,75
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,31
|