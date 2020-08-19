***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO : 2019/41KARAR TARİHİ : 20/12/2019SAYFA NO :HAZIR BULUNANLAR : Mehmet Güleşci, Ömer Mert, Elif Alsev Utku Özbey,Hakan Basri Avcı, Sezin ErkenGÜNDEM :Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. RE-PIE Gayrimenkul Yatırım FonuPerformans Ücreti Hak.Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Mehmet Güleşci başkanlığında toplanarakFiba Portföy Yönetimi A.Ş. RE-PIE Gayrimenkul Yatırım Fonundan karşılanan, yönetim ücreti dahil, ekteki onaylı ihraç belgesindeki prensiplere göre hesaplanan performans ücreti hariç tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık %20 (yüzde yirmi) olarak belirlenmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Mehmet Güleşci Ömer MertBaşkan Başkan VekiliElif Alsev Utku Özbey Sezin ErkenÜye ÜyeHakan Basri AvcıÜyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870199BIST