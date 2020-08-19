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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.08.2020 21:41
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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

                                                                               FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ  A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
 
 
KARAR NO                            : 2019/41
KARAR TARİHİ                     : 20/12/2019
SAYFA NO                             :
HAZIR BULUNANLAR         : Mehmet Güleşci, Ömer Mert, Elif Alsev Utku Özbey,
                                                  Hakan Basri Avcı, Sezin Erken
 
GÜNDEM                               :Fiba  Portföy Yönetimi A.Ş. RE-PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu
 Performans Ücreti Hak.
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Mehmet Güleşci başkanlığında toplanarak
 
Fiba  Portföy Yönetimi A.Ş. RE-PIE Gayrimenkul Yatırım Fonundan  karşılanan, yönetim ücreti dahil, ekteki onaylı ihraç belgesindeki prensiplere göre hesaplanan performans ücreti hariç tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık %20 (yüzde yirmi) olarak belirlenmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Mehmet Güleşci                                                                                  Ömer Mert
Başkan                                                                                                Başkan Vekili
 
 
 
 
 
 
 
 
Elif Alsev Utku Özbey                                                            Sezin Erken
Üye                                                                                                     Üye
 
 
                                               
 
 
 
 
 
Hakan Basri Avcı                                                                               
Üye                                                                                                      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870199


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