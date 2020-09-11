***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.09.2020 08:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-8963 sayılı izni ile onaylanan Fiba Portföy Serbest Fon'a ilişkin Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874545
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4670
En Düşük
7,4368
18:058,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0338
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8452
En Düşük
8,7908
18:05465,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 465,95
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
466,98
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|AVOD
|3,63
|84.576.945
|% 0,00
|
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|AVOD
|3,63
|84.576.945
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4594
|7,4641
|% 0,21
|
|Euro
|8,8242
|8,8392
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,5311
|9,5789
|% 0,20
|
|Frank
|8,1637
|8,2128
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9825
|1,9925
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-2,67
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında