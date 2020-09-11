***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-8963 sayılı izni ile onaylanan Fiba Portföy Serbest Fon'a ilişkin Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874545BIST