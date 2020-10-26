***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Fiba Portföy Safir Serbest Fon Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-10731 sayılı izni ile onaylanmıştır.Fiba Portföy Serbest Fon'a ilişkin izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883920BIST