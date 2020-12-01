***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2020 16:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Saklamacı ve Fon Hizmet Kurumu Değişikliği Duyuru metni.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890764
BIST
16:471.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 28,24
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:477,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:479,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0940
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:47457,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 10,84
|Açılış
|: 457,86
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:47
|JANTS
|244,20
|112.372.568
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|228.701
|% 9,99
|
|UZERB
|35,66
|694.158
|% 9,99
|
|TKNSA
|13,34
|746.828.165
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|96.322.350
|% 9,97
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|DENGE
|5,33
|592.668
|% -8,10
|
|GLRYH
|14,31
|9.427.722
|% -5,86
|
|EKGYO
|2,16
|808.059.402
|% 0,00
|
|TKNSA
|13,34
|746.828.165
|% 9,98
|
|PGSUS
|60,05
|512.618.573
|% 4,98
|
|DOCO
|508,80
|369.411.202
|% 8,30
|
|MPARK
|20,22
|282.033.086
|% -4,35
|
|IHLGM
|1,29
|98.097.678
|% 0,78
|
|ODAS
|3,50
|215.663.622
|% 2,64
|
|TKNSA
|13,34
|746.828.165
|% 9,98
|
|PEKGY
|2,28
|121.497.851
|% 1,33
|
|HLGYO
|3,03
|157.714.128
|% -2,57
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8566
|7,8590
|% 0,43
|
|Euro
|9,4211
|9,4298
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,4712
|10,5237
|% 0,68
|
|Frank
|8,6633
|8,7155
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0926
|2,1031
|% 0,59
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|33,18
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,93
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.022
|3.098
|81,63
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,49
|
|Çeyrek
|733
|749
|19,74
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,67
|47,67
|-0,21
|
Seans Raporu
16:47
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17:02OTKAR
Yüzde 8.84 oranında artışla 236.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 635 adet işlem
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17:01PSDTC
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17:01PSDTC
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 2.24 ) 1, 454
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