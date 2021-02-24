***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.02.2021 17:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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FFS FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİK DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912287
BIST
17:231.496
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -21,54
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:237,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1336
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:238,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1498
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:23415,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,89
|Açılış
|: 415,42
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:23
|PKENT
|1.760,00
|6.289.327
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.780.282
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|10.944.833
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.029.824
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,94
|40.713.504
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.814.131
|% -9,96
|
|KOZAL
|134,90
|2.157.016.235
|% 1,12
|
|THYAO
|12,90
|2.006.447.192
|% -0,92
|
|SASA
|39,62
|1.829.366.121
|% 9,09
|
|GUBRF
|76,40
|1.780.504.049
|% -7,11
|
|PETKM
|5,18
|1.755.153.345
|% -4,60
|
|EKGYO
|2,31
|995.537.337
|% -1,28
|
|PETKM
|5,18
|1.755.153.345
|% -4,60
|
|IHLAS
|0,90
|297.618.455
|% -9,09
|
|TSKB
|1,74
|563.243.355
|% -3,33
|
|ODAS
|4,03
|1.132.828.651
|% 1,26
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2358
|7,2388
|% 1,88
|
|Euro
|8,7818
|8,7864
|% 1,73
|
|Sterlin
|10,1418
|10,1926
|% 1,43
|
|Frank
|7,9038
|7,9515
|% 1,08
|
|Riyal
|1,9160
|1,9256
|% 1,42
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-13,82
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|32,00
|
|Tam
|2.755
|2.826
|39,25
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|18,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|0,59
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 3 kaybederek (% -1.31 ) 1, 303
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17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, BALAT, PKENT, YYAPI, CASA, MARTI, AYEN, METUR, INTEM, KSTUR
-
17:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKNSA, MZHLD, SONME, MEGAP, KARSN, MEGAP, KRGYO, IHLAS, DIRIT, SAYAS
-
17:36
MRGYO, YGYO, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:36
SNKRN, ATSYH, KRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında